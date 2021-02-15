شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إتاحة تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للراغبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة السعودية إتاحة تقديم موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق "صحتي".

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أوضحت وزارة الصحة السعودية أنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقا للجرعة الأولى بعد تاريخ الـ18 من فبراير الجارى.

ولفتت وزارة الصحة السعودية إلى أنه يمكن للراغبين حجز الموعد عبر تطبيق "صحتي".

وفى وقت سابق أكدت وزارة الصحة السعودية، أن تمديد الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد يهدف لتصحيح المنحنى الوبائي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الصحة السعودية: مررنا بمرحلة فيها نوع من التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.