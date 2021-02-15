شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: المسلحون يستعدون لأعمال استفزازية ضد حكومة سوريا فى مناطق وقف التصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الفريق أول فياتشيسلاف سيتنيك، أن المسلحين يستعدون لأعمال استفزازية ضد الحكومة السورية في مناطق وقف التصعيد.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضاف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أنه حسب المعلومات المتوفرة، فإن مقاتلي الجماعات المسلحة يستعدون لاستفزازات من أجل اتهام القوات الحكومية السورية بضرب مناطق سكنية في منطقة وقف التصعيد في إدلب.

وأوضح نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أنه تم تسجيل نشاط لعناصر جماعة "تحرير الشام" الإرهابية في منطقة الفوعة بمحافظة إدلب، مشيرا إلى وصول مجموعة من "الخوذ البيض"، التي تتهمها دمشق بصلات مع المتطرفين والقيام بأنشطة معادية، إلى محافظة إدلب مع معدات تصوير، لافتا إلى أن المركز الروسي للمصالحة يدعو قادة الزمر المسلحة إلى التخلي عن الاستفزازات المسلحة والسير في طريق التسوية السلمية للوضع في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم.