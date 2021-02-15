اخبار الخليج

العراق: ضبط أسلحة واعتقال شخصين بعملية أمنية غرب كركوك

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: ضبط أسلحة واعتقال شخصين بعملية أمنية غرب كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم /الأحد/، أنه تم العثور على عدد من الأسلحة واعتقال شخصين غربي محافظة كركوك.
وأفادت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية - بأن قوة من اللواء الآلي الثاني تمكنت من تنفيذ عملية أمنية بناءً على معلومة استخبارية بوجود تحركات مشبوهة لتفتيش قرية (حسيب العارف) والعثور خلالها في أحد المنازل على 8 بنادق كلاشنكوف، بالإضافة إلى قاذفة RBG7) وإلقاء القبض على اثنين من الأشخاص الساكنين فيها.
وأشارت إلى تسليم المقبوض عليهما إلى جهة الاختصاص مع المضبوطات؛ لإكمال الإجراءات التحقيقية بحقهما.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا