شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مؤثر.. شاب فلبيني ينطق «الشهادتين» بالرياض (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشر المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في شمال الرياض، مقطعاً مؤثراً لمواطن فلبيني يدخل في الإسلام وينطق الشهادتين. وقال مكتب دعوي شمال الرياض، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “مسلم جديد من الفلبين ينطق الشهادتين ولله الحمد”. وظهر الشاب الفلبيني أثناء نطقه الشهادتين على يد أحد الدعاة في المكتب، فيما احتفى مغردون بالمسلم الجديد، داعين الله أن يثبته على دين الإسلام.

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