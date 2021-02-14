شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتيح تقديم مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الأحد، عن إتاحة تقديم مواعيد “الجرعة الثانية” من لقاح كورونا للراغبين ممن تم إعادة جدولة جرعاتهم عبر تطبيق صحتي.

وقالت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه يمكن حجز موعد لكل من تم تأهيلهم مسبقاً للجرعة الأولى بعد تاريخ ٢٠٢١/٢/١٨م عبر تطبيق صحتي، ونتقدم بالتقدير للجميع، متمنين لكافة أفراد المجتمع الصحة والعافية”.

يذكر أن وزارة الصحة كشفت اليوم عن مستجدات كورونا في المملكة حيث تم تسجيل (322) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الصحة عن تعافي (282) حالة جديدة كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، رحمهم الله.

وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (372732) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (363585) حالة.