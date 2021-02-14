نائب لبناني: المقاومة باقية على مبادئها رغم حملات التشويه الممولة أمريكيا

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في تغريدة للنائب عن كتلة "الوفاء للمقاومة" التابعة لحزب الله اللبناني، حسين الحاج حسن، بحسابه على تويتر.

وكتب الحاج حسن الذي سبق وشغل منصب وزير الصناعة: "المقاومة الاسلامية في لبنان من أكثر حركات المقاومة صدقا وتضحية، وستبقى على مبادئها وخياراتها برغم حملات الإفتراء والتشويه ضدها الممولة أمريكيا".

وأكد أن "حزب الله والمقاومة منفتحان على النقد والرأي الآخر وإن كان مخالفا"، مشددا في الوقت ذاته على أن "الرأي الآخر لا يكون بالشتيمة ولا بالاتهامات الباطلة".

وتزايد الهجوم على "حزب الله" مؤخرا عقب اتهامه من قبل البعض تلميحا وتصريحا، باغتيال الناشط السياسي المعارض لقمان سليم، الذي عُثر عليه في الرابع من الشهر الجاري مقتولا داخل سيارته بمنطقة العدوسية جنوبي لبنان.

وإثر الإعلان عن مقتله تم إعادة نشر بيان سابق لسليم، يحمل فيه حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، ونبيه بري رئيس البرلمان، مسؤولية أي مكروه يحدث له أو لعائلته.

إلا أن "حزب الله"، أصدر بيانا عقب مقتل سليم، ندد فيه باغتياله، مطالبا "الأجهزة القضائية والأمنية ‏المختصة بالعمل سريعا على كشف المرتكبين ومعاقبتهم".