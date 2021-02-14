لبنان... سرقة دراجة نارية من سوري وإصابته برصاص

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مراسل "الوكالة الوطنية للإعلام" في بعلبك، إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة BMW لون أسود مجهولة باقي المواصفات، أطلقوا النار باتجاه السوري أ. ع. ر. على طريق بلدة السفري، مما أدى إلى إصابته في ساقه.

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وسرق الجناة الدراجة النارية التي كان يستقلها السوري، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى دار الأمل الجامعي لتلقي العلاج.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي علق "حزب الله" اللبناني، على "إحراق خيام للاجئين السوريين بمنطقة المنية شمالي البلاد ما أدى إلى فرار نحو ألف شخص كانوا يقيمون فيه".

قال مكتب العلاقات العامة لـ"حزب الله"، في بيان له، إنه "يستنكر قيام بعض الأشخاص بحرق خيم النازحين السوريين في بلدة بحنين، المنية، ويعتبر ما حصل جريمة بحق مواطنين سوريين أبرياء".

ودعا "حزب الله"، الجهات المختصة إلى "ملاحقة الفاعلين وإنزال أشد العقوبات بهم، منعا لتكرار هذه الحوادث المؤلمة"، مشددا على "ضرورة المحافظة على روح التعاون والإخوة القائمة بين الشعب اللبناني والأشقاء السوريين".

وأحرق عدد من الشبان مخيما للاجئين السوريين في منطقة المنية شمالي لبنان، وأفاد مراسل "سبوتنيك" باندلاع إشكال فردي بين شبان لبنانيين وعدد من اللاجئين، انتهى باحتراق المخيم بالكامل، وأدى الحريق إلى انفجار عدد من اسطوانات الغاز سمع صوتها في أرجاء المنطقة ونتج عنه إحتراق أكثر من 100 خيمة يقطن فيها عائلات سورية.