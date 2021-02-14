السعودية... ما هي الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي؟

دبي - محمود عبدالرازق - وحسبما نقلت صحيفة "المواطن" عن الموقع الرسمي للوزارة فإن هذه الفئات هي:

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كل شخص بلغ سن الشيخوخة سواء كان ذكرا أم أنثى، وكان عاجزا عن العمل (عجزا دائما أو مؤقتا أو معاقا).

الأسر غير المعولة والتي تتضمن: المطلقة مع أبنائها، الأرملة مع أيتام، الأسرة المهجورة، الأسرة المعلقة، أسرة الغائب أو المفقود، أسرة مدمن المخدرات.

المرأة بلا عائل وتشمل: المطلقة، الأرملة، المهجورة، المعلقة، زوجة الغائب أو المفقود، زوجة المدمن على المخدرات.

فئة الأيتام وتشمل: يتيم متوفى الأب، يتيمة متوفى الأب، يتيم مجهول الأب/الأبوين، يتيمة مجهولة الأب/ الأبوين.

ومعاش الضمان الاجتماعي عبارة عن مبلغ مالي شهري يصرف للمستفيدين، من أموال الزكاة.

ويستفيد من هذا المعاش السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة، وتتوفر فيهم الشروط السابقة.

وبإمكان الراغبين في الحصول على المعاش، التقديم من خلال الدخول على موقع الوزارة، ومن ثم خدمات الوزارة ثم اختيار بوابة الخدمات الإلكترونية للتنمية الاجتماعية.