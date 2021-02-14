آلاف القطع الأثرية توثق علاقة المصري القديم بالبيئة..."سبوتنيك" في جولة داخل متحف شرم الشيخ.. صور

دبي - محمود عبدالرازق - المتحف الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في العام 2020، يضم 7 قاعات، افتتح منها للجمهور حتى الآن 3 قاعات فقط، تضم 5200 قطعة أثرية من مختلف العصور، إلى جانب التراث السيناوي.

تعبر القاعة الكبرى بالمتحف عن العلاقة بين الإنسان والحياة البرية في مصر القديمة حيث ترمز للعلاقة الوثيقة بين الإنسان والحيوان والتقديس الذي حظت به مجموعة من الحيوانات وحرص المصري القديم على تحنيطها أو نحتها.

جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hmeda

جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hmeda

جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hmeda

جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hmeda

جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ © Sputnik . Mohamed Hmeda 1 / 5 © Sputnik . Mohamed Hmeda جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ

مجموعة كبيرة من الحيوانات المحنطة تعرض داخل المتحف عثر عليها في سقارة، مثل القطط والجعارين، والتمساح والصقر في الشكل الحيواني والجسد الإنساني، ومئات القطع الأخرى داخل أول قاعة عرض في المتحف التي تعلوها مراكب الشمس.

مريام سعيد المشرف العام على المتحف تؤكد أن المتحف مر بالعديد من المراحل بعد تخصيص الأرض منذ العام 2003، وتوقف لفترات طويلة بسبب الكثير من المتغيرات، ومن ثم بدأ العمل بشكل جاد في العام 2018.

وتقول سعيد لـ"سبوتنيك"، إن افتتاح المتحف في العام 2020 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لثلاث قاعات، في حين أن الكثير من الجوانب الترفيهية والقاعات الأخرى ستفتتح خلال الفترة المقبلة.

وتؤكد أن الـ5200 قطعة التي اختارتها لجنة العرض جرى اختيارها بدقة كبيرة.

© Sputnik . Mohamed Hmeda جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ

من جانبه، يقول محمد حسنين مدير متحف شرم الشيخ، إن فكرة العرض داخل المتحف ترتبط بالجانب الإنساني للحضارات المصرية القديمة.

ويوضح في حديث لـ"سبوتنيك"، أن علاقة الإنسان المصري القديم بالحيوانات المحيطة، هي التي اعتمدت عليها فكرة العرض، خاصة وأن حاجة المصري القديم للحيوانات وصلت إلى حد التقديس، حيث كان يرى الإله الخاص به يتمثل في الحيوان، نظرا لقوته التي تفوق قوة الإنسان.

© Sputnik . Mohamed Hmeda جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ

وتعرض القاعة الرئيسية محنطات بأعداد كبيرة وتشمل العديد من الحيوانات، حيث تم اكتشافها في العام 2019 من خلال عمل البعثة المصرية.

وتضم القاعة الكبرى أيضا مراكب الشمس على مسرح أعلى من مستوى القاعة، كما تضم محاكاة لمقبرة أسرية تحتوي على جميع الأدوات التي توجد داخل المقابر، وهي أول محاكاة بشكل المقبرة ذاتها وأدواتها، حيث يشعر من يدخل إليها أنه داخل مقبرة حقيقية.

قاعة البهو الملكي داخل المتحف يتواجد بها الكثير من القطع الأثرية لملوك من مختلف الأسرات مثل تُحتمس الثالث، ورمسيس الثاني، وتحتمس الأول، وحتشبسوت، ونختنبو.

لم يقتصر المتحف على عرض القطع الأثرية الفرعونية فحسب، بل يضم قاعة بها بعض الآثار اليونانية والرومانية والبيزنطية.

غرفة الحلي والمجوهرات الملكية حاضرة داخل المتحف وتضم العديد من القطع الذهبية الملكية.

كما يوجد 12 قطعة لتوت عنخ أمون داخل المتحف، وهي قطع ذات أهمية كبرى، وأهمها تمثال "الكا".

داخل المتحف أيضا بعض المجسمات التي تعبر عن التراث والطقوس والعادات لأهل سيناء والأدوات التي يستخدمونها، والزي البدوي.

يضم متحف شرم الشيخ أيضا قطعة نادرة من الموزاييك من الإسكندرية ترجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وتمثال للإله "ايروس" وهو يصطاد الغزلان والتي تعرض بمدخل المتحف.

يتواجد بالمتحف أيضا تمثال الإله "بس" وهو من الطين غير مكتمل الحرق.

© Sputnik . Mohamed Hmeda جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ

ضمن القطع التي يضمها المتحف أيضا" التابوت الداخلي والخارجي لإيست إم "إيست ام خب" زوجة بانجم الثاني وكاهنة المعبودة إيزيس والمعبودين مين وحورس بأخميم، من عصر الأسرة 21 والتي عثر عليها فى خبيئة الدير البحري.

صناديق الأواني الكانوبية وبردية "إيست إم خب"، ومجموعة من أواني الطور وأدوات التجميل، ورأس الملكة حتشبسوت التي عثر عليها في المعبد الجنائزي لحتشبسوت عام 1926، بالدير البحري" إضافة إلى آلاف القطع الأخرى تتواجد داخل قاعات المتحف.

ويعمل المتحف على فترتين حيث يفتح أبوابه للزائرين في فترة صباحية وأخرى مسائية، نظرا لطبيعة المدينة السياحية.