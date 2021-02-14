"سند لهم"... حملة سعودية لحماية كبار السن من كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السعودية، اليوم الأحد، فإن الحملة تستهدف الأشخاص المؤثرين بشكل مباشر على هذه الفئات، موضحة أن هذه الفئات تشمل "كبار السن، والمصابون بسمنة مفرطة، وأصحاب الأمراض المزمنة".

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وتحث الحملة الأشخاص المؤثرين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية كلبس الكمامة، والتباعد، وتعقيم اليدين، وتلقي اللقاح.

وتهدف الحملة من وراء الالتزام بهذه الإجراءات إلى أن يكونوا سندا لهذه الفئات، في ظل تزايد الإصابات بالوباء في هذه الفترة الحرجة.

وتشمل أهداف الحملة التذكير بالفئات الأكثر تأثرًا بمضاعفات كورونا، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأخذ اللقاح المضاد لكورونا، إضافةً إلى التقليل من نسبة الإصابات للفئات الأكثر تأثرا بمضاعفات الوباء.

وهذه الحملة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة من أجل توعية المجتمع بمختلف شرائحه وفئاته، وتوجيه أفراده للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية من كورونا والحد من انتشاره.