شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد تعاونه التام مع بعثة "يونيتامس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق ابراهيم جابر تعاون السودان التام مع بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) بما يمكنها من الاضطلاع بدورها وتسهيل مهامها في السودان.

وشدد الفريق ابراهيم جابر - خلال لقائه، اليوم /الأحد/ مع فولكر بيرس ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يونيتامس" - على تنفيذ ما جاء في قرار مجلس الأمن الخاص بإنشاء البعثة، والذي حدد 4 أهداف للبعثة، متمثلة في المساعدة في التحول السياسي، والمساعدة في إرساء دعائم السلام، وبناء السلام، وحشد الدعم. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، استعداد الدولة للتعاون التام مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان " يونيتامس" ومع الفريق القطري الموجود في السودان.

والتقى حمدوك اليوم الأحد مع فولكر بيرتَس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، ورئيس اللجنة الوطنية التنفيذية للتنسيق مع البعثة السفير عمر الشيخ.

وقال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة "يونيتامس"، في تصريح صحفي، إنه بحث مع الدكتور حمدوك حقيقة أن أولويات بعثة اليونيتامس هي مُستمدّة من أولويات الحكومة الانتقالية، والتي يأتي على رأسها حشد الموارد الاقتصادية في سبيل إنجاح الفترة الانتقالية.

وأضاف أنه لا يمكن الوصول لسلام وديموقراطية مستدامين بدون دعم الاقتصاد السوداني، موضحا أن بعثة "يونيتامس" هي لكل السودان، حكومةً وشعباً، ولخدمة المجتمع بكل شرائحه وأطيافه، وليس لطرف واحد من أطراف السلطة الانتقالية.

وأشار إلى أنه بصدد القيام برحلات لكل جهات السودان مطلع مارس القادم لسماع أصوات السودانيين المختلفة.

وقال السفير عمر الشيخ رئيس اللجنة التنسيقية الوطنية لبعثة "يونيتامس"، في تصريح صحفي، "إن الطرفين اتفقا على الاستمرار في التعاون التام من خلال اللجنة التنسيقية الوطنية لمتابعة تحقيق أهداف البعثة مع فريق الدعم القطري"، مؤكدا التزام البعثة بتقديم كل ما من شأنه مساعدة السودان.