شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يتهم القوات الإثيوبية بعبور حدوده وتصاعد حدة التوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان اليوم الأحد إن القوات الإثيوبية عبرت الحدود إلى أراضي السودان في عمل من أعمال "العدوان".

وقال البيان "يدين السودان ويستنكر العدوان الذي قامت به إثيوبيا بدخول قواتها إلى أراضي تتبع له قانوناً، في انتهاك مباشر لسيادة السودان وسلامة اراضيه".

وأضاف "اعتداء إثيوبيا على الأرض السودانية هو تصعيد يؤسف له ولا يمكن قبوله، وإن من شانه أن تكون له انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة، وإن السودان يحمل إثيوبيا المسؤولية كاملة عما سيجر إليه عدوانها من تبعات".

ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين من الخارجية الإثيوبية للتعليق.

واندلعت اشتباكات في أواخر العام الماضي بين القوات الإثيوبية والسودانية على منطقة الفشقة التي يستوطنها مزارعون إثيوبيون وتقع على الجانب السوداني من الحدود التي تم ترسيمها أوائل القرن العشرين.

وزعم السودان الشهر الماضي بأن طائرة إثيوبية عبرت الأجواء وهو ما نفته إثيوبيا.