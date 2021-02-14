شكرا لقرائتكم خبر عن أول سفير للإمارات في إسرائيل يؤدي اليمين القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب دبي الإعلامي اليوم الأحد إن محمد محمود آل خاجة أدى اليوم الأحد اليمين القانونية أمام حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأول سفير للإمارات في إسرائيل.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق الشهر الماضي على إنشاء سفارة في تل أبيب بإسرائيل في حين أعلنت إسرائيل عن افتتاح سفارتها في أبو ظبي بعد أن وافق الجانبان على تطبيع العلاقات في أغسطس.