أجواء خميس مشيط بعد اعتراض طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثي (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثقت قناة العربية في تقرير مصور لها استقرار الأوضاع في أبها بعد اعتراض وتدمير قوات تحالف دعم الشرعية لمسيرتين حوثيتين كانتا باتجاه الأعيان المدنية في محافظة خميس مشيط. وأكد مراسل العربية استمرار الرحلات الجوية بواقع 40 رحلة اليوم فقط من مطار أبها إلى جميع مطارات ومناطق المملكة. يذكر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلنت عصر اليوم الأحد، اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.

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