شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: تدمير 345 صاروخاً و515 «مفخخة» أطلقها الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي أنه تم اعتراض أكثر من 345 صاروخاً باليستياً و515 طائرة مسيرة استهدفت المملكة من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية على مدار الفترة الماضية.

وأضاف المالكي، في مداخلة هاتفية مع “قناة العربية” أنه أيضا تم تدمير 62 قاربا سريعا ومفخخا، كما تم تدمير 204 من الألغام البحرية.

يذكر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلنت عصر اليوم الأحد، اعتراض مسيرتين مفخختين أطلقتهما ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه خميس مشيط، بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين.