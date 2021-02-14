شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة يكشف سبب إيجابية مسحة «كورونا» بعد مرور 20 يوماً (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الموقف الصحي لمصاب بفيروس كورونا ظهرت نتائج المسحة له إيجابية بعد مرور 20 يومًا من الإصابة.

وأكد خلال حديثه في المؤتمر الصحفي حول مستجدات كورونا اليوم الأحد أن المسحة يمكن أن تكون إيجابية حتى بعد مرور 20 يومًا من الإصابة بكورونا، وذلك في حال كان المصاب حالته حرجة.

وأضاف أنه إذا استمرت المسحة إيجابية للمصاب بعد مرور 10 أيام، وكان آخر 3 أيام دون أعراض ينطبق عليه تعريف التعافي.

ولفت إلى أن ظهور المسحة إيجابية بعد التعافي تكون بنسبة ضئيلة، وإذا استمرت أسابيع لا يعني أن الفيروس موجود ولكن تكون بقايا منه غير نشطة وغير معدية.