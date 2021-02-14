محكمة مصرية تحدد موعد الحكم في دعوى تطالب فيسبوك بحذف صفحات الإخوان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، فإن الدعوى المقدمة لمحكمة القضاء الإداري، تؤكد أن إدارة فيسبوك، "نشرت فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها".

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وذكرت الدعوى أن هذه المنشورات: "ممولة من التنظيم الإخواني الإرهابي بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومي".

واعتبرت أن "فيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط، بدعمه ونشره لتلك الصفحات، والتي تعود معظمها لجماعة الإخوان الإرهابية".

ولفتت الدعوى، إلى أن "هناك جهات خارجية معادية للدولة المصرية، تقوم بالحذف المتكرر، للمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود".

واعتبرت أن "هذا الأمر يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع فيسبوك الذي يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التي يقوم بنشرها".