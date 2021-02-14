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اللجنة العسكرية 5+5 الليبية: انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية بعد نزع الألغام

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القاهرة - سامية سيد - قال عضو في اللجنة العسكرية 5+5 الليبية، إن عملية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ستكون مباشرة بعد الانتهاء من نزع الألغام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى: "نجحنا فى حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف عقيلة صالح: "تجميد دخل النفط لحين تولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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