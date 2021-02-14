شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة العسكرية 5+5 الليبية: انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية بعد نزع الألغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو في اللجنة العسكرية 5+5 الليبية، إن عملية انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية ستكون مباشرة بعد الانتهاء من نزع الألغام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى: "نجحنا فى حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف عقيلة صالح: "تجميد دخل النفط لحين تولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة".