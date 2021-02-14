شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اليمنى: المليشيات الحوثية تخدم الأجندة الخارجية المشبوهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان أحمد مبارك بن عوض وزير الخارجية اليمنى استمرار استهداف الميليشيات الحوثية للمناطق المدنية في السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال وزير الخارجية اليمنى، إن الميليشيات الحوثية تخدم الأجندة الخارجية المشبوهة الساعية لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفى وقت سابق قالت أربعة مصادر إغاثة لرويترز اليوم الأحد إن السويد وسويسرا ستستضيفان مؤتمرا عبر الإنترنت لجمع التبرعات للأزمة الإنسانية في اليمن من المتوقع عقده أوائل مارس المقبل.