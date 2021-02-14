شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: المسار السياسي الحالي هو نتاج مبادرتنا في أبريل 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، أن المسار السياسي الحالي هو نتاج مبادرتنا التي طرحت في أبريل 2020، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبى: "نجحنا فى حقن الدماء وثبتنا حقوق الأقاليم"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف عقيلة صالح: "تجميد دخل النفط لحين تولى حكومة جديدة توزيع الثروة بعدالة".