شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: تصعيد الحوثى عملياته العسكرية في مأرب لم يحقق سوى الفشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، أن تصعيد الحوثي لعملياته العسكرية في مأرب لم يحقق سوى الفشل ومصرع المئات من قياداته وعناصره، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وفى وقت سابق أدان أحمد مبارك بن عوض وزير الخارجية اليمنى استمرار استهداف الميليشيات الحوثية للمناطق المدنية في السعودية.

وقال وزير الخارجية اليمنى، إن الميليشيات الحوثية تخدم الأجندة الخارجية المشبوهة الساعية لزعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.