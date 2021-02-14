شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الجوف تكشف تفاصيل حريق مبنى بلدية القريات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت أمانة منطقة الجوف، اليوم الأحد، بيانا كشفت من خلالها ملابسات وتفاصيل حريق بمبنى بلدية محافظة القريات.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة الجوف، عمر الحموان، تفاصيل الحادث، مؤكدا أنه في تمام الساعة 10.40 دقيقة من صباح اليوم اندلع حريق بمبنى بلدية محافظة القريات، حيت تمت عملية إخلاء الموظفين من قبل إدارة الأمن والسلامة بالبلدية بوقت قياسي.

وأشار إلى أنه تم على الفور إبلاغ الدفاع المدني، الذي باشر الحادِث منذ لحظة وصوله وأخمد الحريق الذي انحصر في مستودع (5*10م)، مؤكدا أنه لم يصب أحد بأي أذى جراء الحريق.

ولفت إلى أنه تمت إحالة الحادِث لشرطة المحافظة لإكمال اللازم والكشف عن أسباب وقوع الحريق.

يذكر أن حريقا اندلع صباح اليوم الأحد بمبنى بلدية محافظة القريات، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه وإخماده.