شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار ورياح وسحب رعدية على 8 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد الإثنين بمشيئة الله تعالى، نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى منطقة القصيم.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أيضاً هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقة حائل وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غداً فتسجل منطقة مكة 36 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كل من طريف والقريات 9 درجات مئوية كأقل درجة حرارة.