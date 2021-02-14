«متحدث الصحة» يكشف موعد استكمال عمليات التطعيم بلقاح «كورونا» (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن المملكة تسلمت دفعات جديدة من لقاحات فيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″. وأضاف في لقاء مع قناة العربية اليوم الأحد، أنه بدءاً من 18 فبراير الحالي، سيتم استكمال عمليات تطعيم الجميع باللقاح المضاد لكورونا بالجرعة الأولى، وفقاً للفئات الأولى بالتطعيم. وحث “متحدث الصحة” الجميع بالتسجيل لتلقى اللقاح، موضحاً أنه لابد التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا.

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