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السودان... تأييد إعدام 29 من المخابرات في قضية تعذيب وقتل ناشط مدني

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) إن المحكمة أيدت الحكم الصادر بحق المدانين في قتل المعلم والناشط السياسي أحمد الخير.

كما قضت المحكمة بتبرئة 5 متهمين في القضية، وسجن 4 آخرين، سنتين لكل واحد منهم.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وبذلك تم استنفاد كافة درجات التقاضي على الحكم الصادر من المحكمة، ليصبح حكما نهائيا.

وكانت المحكمة الجنائية الخاصة بالقسم الأوسط بأمدرمان، قد قضت في 30 ديسمبر/كانون الأول 2019، بالإعدام شنقًا على 29 من عناصر جهاز الأمن والمخابرات الوطني فى قضية قتل أحمد الخير، جراء التعذيب بمعتقلات الجهاز إبان اندلاع احتجاجات ديسمبر 2018، وسجن اثنين لمدة 3 سنوات، وتبرئة 7 آخرين.

وكان أبو الخير معارضا للنظام السابق، واعتقل من منزله ببلدة خشم القربة شرقي البلاد في 27 يناير/كانون الثاني 2019 واقتيد إلى أحد مقرات الأمن، حيث تعرض لضرب مبرح وتعذيب وحشي خلال فترة توقيفه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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