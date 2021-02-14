السعودية... الإطاحة بتنظيم عصابي متخصص في تهريب الأموال والذهب

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت النيابة في بيان لها، إن: "مجموع ما تم تهريبه من أموال بلغ 64.860.000 ريال، وكميات من الذهب يقدر وزنها بـ19 كيلوغراما"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

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وأوضحت أن التحقيقات خلصت إلى توجيه الاتهام لأفراد التشكيل العصابي بغسل الأموال والرشوة.

وصدرت بحق المتهمين أحكام نهائية تراوحت بين السجن لمدد يصل مجموعها إلى 64 عاما، ومصادرة المبلغ المضبوط مع أحد الجناة عند شروعه في إنهاء إجراءات سفره لخارج البلاد والبالغ 1.020.690 ريالا، ومصادرة المركبات المستخدمة في الجريمة.

وحكم أيضا على المتهمين المواطنين المشاركين في هذه الجريمة بمنعهم من السفر لمدة مماثلة لمدة سجنهم، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد استيفاء مدة محكوميتهم، والعمل يجرى الآن على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وشددت النيابة العامة أنها "لن تألو جهدًا في إنفاذ توجيهات ولاة الأمر وتحقيق تطلعاتهم من خلال تطبيقها للأنظمة بكل حزم وصرامة".