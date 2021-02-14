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أمير الرياض يصدر توجيها بشأن المتضررين من كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - © Photo / wikipedia

ذكرت ذلك وكالة الأنباء "واس"، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن الأمير فيصل بن بندر، أصدر توجيها بتوزيع ألف وجبة طعام يوميا لمدة شهر ضمن مبادرة "خيرات الرياض".

ولفتت الوكالة إلى أن الهدف من ذلك هو دعم المستحقين المتضررين من جائحة بسبب إيقاف المناسبات والحفلات، مشيرة إلى أن هذا التوقف تسبب في عدم وجود فائض الأطعمة التي كان يتم صرفها للمستفيدين.

وانطلقت مبادرة "خيرات الرياض" بتوجيه من أمير منطقة الرياض لدعم المبادرات الخيرية والتنموية في المنطقة، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أنها تتضمن دعم الأسر المتضررة والمتعففة والمتضررين من جائحة كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 107 مليون مصاب، بينهم أكثر 2.3 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.

أبرز الأرقام حول فيروس كورونا في 2020

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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