في مؤتمر دولي بطهران… بماذا وصف نائب الأمين العام لـ"حزب الله" قاسم سليماني

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت تصريحات نعيم قاسم خلال مراسم افتتاح المؤتمر الدولي "بعنوان مدرسة الشهيد سليماني والحضارة الإسلامية الحديثة" الذي بدأ أعماله مساء اليوم الأحد، في طهران، وبمشاركة جمع كبير لأبرز الشخصيات الإسلامية والثقافية من إيران وخارجها.

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ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، مساء اليوم الاحد، عن قاسم أن "المقاومة لدى الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس السابق، كانت مضمون متكامل نظري وعملي ينعكس بشكل مباشر على أداء المجاهدين ويعكس بشكل مباشر إنجازات الأمة في مواجهة أعدائها".

وتابع نعيم قاسم:

إننا نجتمع لنبين فقيدنا الغالي قائد محور المقاومة الشهيد اللواء حاج قاسم سليماني، الذي برز كرمز كبير جدا في عالمنا الإسلامي، وقدم أطروحة في المقاومة استطاع من خلالها تأسيس مرحلة جديدة من المقاومة.

وحول دور الجنرال سليماني في خطاب المقاومة، أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن "الشهيد سليماني أنتج وأثر وأسس خطوات ستكون مفصلية في متابعة منهجه في المقاومة ومواجهة أعدائه وتحرير الأرض".

وكان الجنرال قاسم سليماني قد قتل في غارة جوية أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/كانون الثاني من العام الماضي، وكان برفقته، أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي.