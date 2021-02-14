ليبيا... المنفي يلتقي عقيلة صالح ونوابا ومسؤولين في البيضاء

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي، تم خلال اللقاء التشاور من أجل منح الثقة للحكومة القادمة من قبل مجلس النواب.

وتحتاج الحكومة الجديدة لبدء مهامها الرسمية إلى منحها الثقة من قبل مجلس النواب (البرلمان) الليبي في طبرق.

© Photo / المكتب الإعلامي لمحمد المنفي

وفي سياق متصل كان في استقبال المنفي بقاعة البرلمان بمدينة البيضاء مجموعة من أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الحوار، إضافة إلى عمداء بلديات مجاورة للبيضاء.

وكان من ضمن الحضور أعضاء هيئة التدريس بجامعة عمر المختار وجامعة محمد بن علي السنوسي وأكاديمية الدراسات العليا ومشائخ وأعيان الجيل الأخضر.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول المرحلة القادمة، كما أعرب الحاضرون عن دعمهم الكامل للمنفي وقدموا التهنئة له بمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسي.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، وصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد يونس المنفي إلى البيضاء في زيارة رسمية هي الأولى له للمدينة.

وهذه هي الزيارة الثالثة للمنفي إلى مدينة ليبية بالمنطقة الشرقية، منذ انتخابه لهذا في الخامس من فبراير/شباط الجاري، حيث زار خلال الأخيرة الماضية مدينتي بنغازي وطبرق.

يشار إلى أن أعضاء لجنة الحوار الليبي وبإشراف البعثة الدولية للأمم المتحدة كانوا قد اختاروا حكومة ليبية مؤقتة عن طريق التصويت أصبح فيها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي وعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت قائمة المنفي والدبيبة بـ 39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسيهما رئيس برلمان الشرق عقيلة صالح ووزير الداخلية المقيم في الغرب فتحي باشاغا لمنصب رئيس الوزراء.