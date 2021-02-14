حركة شباب لبنان: أي تأجيل في تشكيل الحكومة نحر للوطن والمواطن

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان أدلى به صليبا، تعليقا على خطاب سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، في الذكرى الـ16 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأوضح صليبا أن "ما ورد في الخطاب واضح وصريح، وقد وضع النقاط على الحروف، والجميع أمام مسؤولياتهم، كما أظهر أسباب التعطيل وفضح المعطلين".

وأضاف: "من الآن، إننا ننتظر جوابا واضحا من المعنيين بالتشكيل وهو أن يقترحوا تعديلاتهم على التشكيلة، بعيدا من الثلث المعطل، الذي لم يستخدم يوما إلا للتعطيل ولاقالة الحكومة، وكل ما عدا ذلك من تأجيل وتسويف وتعطيل للتشكيل يعتبر نحرا للوطن والمواطن، والرد عليه يكون في صناديق الاقتراع".

في سياق متصل، اتهم الرئيس اللبناني، ميشال عون، رئيس الحكومة الحريري، بمحاولة الخروج عن الدستور في تشكيل الحكومة.

ونشر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" بيانا لمكتب الإعلام في الرئاسة، جاء فيه "مرة جديدة استغل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ذكرى استشهاد والده ليلقي كلمة تناول فيها ملابسات تشكيل الحكومة وضمّنها مغالطات كثيرة واقوال غير صحيحة لسنا في وارد الرد عليها مفصلا لتعذر اختصار 14 جلسة ببيان".

وتابع البيان "تكفي الإشارة إلى أن ما أقر به رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في كلمته، كاف للتأكيد بأنه يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق".

وكان الحريري قد صرح في مؤتمر صحفي، في الذكرى 16 لاغتيال والده رفيق الحريري، أنه لن يتنازل عن رفضه للثلث المعطل في تشكيلته الحكومية.

وقال الحريري إنه "بعد 14 جولة تشاور ومحاولات إيجاد الحلول مع الرئيس اللبناني ميشال عون، قدمت له اقتراح تشكيلة، من 18 وزير اختصاصيين، غير حزبيين، قادرين أن ينفذوا كفريق متكامل، الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، وإعادة الأمل للبنانيين، من دون أن تضم الثلث المعطل، وهي صيغة تعني ثلث عدد وزراء الحكومة يتحكمون بقراراتها".