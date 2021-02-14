التعليم المصرية تعلن عن امتحان واحد يشمل جميع المواد لطلاب النقل

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير اليوم الأحد، بشأن نظام الامتحانات والدراسة في الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

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وقال الوزير إن الطلاب في كل صف من هذه الصفوف الدراسية سيخوضون امتحانا واحدا يشمل أسئلة من جميع المواد.

وأشار إلى أن الامتحان متعدد التخصصات الذي يشمل كل المواد، سيضم سؤال أو اثنين عن كل مادة في نفس الامتحان.

وتأتي تصريحات الوزير، عقب إعطاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، توجيهات جديدة بشأن استكمال العام الدراسي الحالي.

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، وجه السيسي بمنح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسي الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بعد بتوفير منصات ومصادر التعليم الرقمي.