شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: القوات التركية تحصن نقطة جديدة لها فى سهل الغاب شمال غرب حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المرصد السورى، أن القوات التركية تحصن نقطة جديدة لها فى سهل الغاب شمال غرب حماة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، أن 12.4 مليون شخص فى سوريا يكافحون للعثور على ما يكفيهم من الطعام، فى زيادة كبيرة وصفها بأنها "مقلقة".

وقالت المتحدثة باسم البرنامج جيسيكا لوسون - فى تصريح نقلته قناة العربية الإخبارية السبت - "إن الرقم يعنى أن 60% من السكان فى سوريا يعانون الآن من انعدام الأمن الغذائي.. وذلك بناءً على نتائج تقييم أجرى فى أواخر عام 2020.