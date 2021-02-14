شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى فى ذكرى استشهاد والده: الحكم على الجناة سينفذ مهما طال الزمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى كلمة متلفزة بمناسبة الذكرى الـ16 لاغتيال والده رفيق الحريرى، قال فى كلمته :"منذ بضعة أشهر، صدر حكم من المحكمة الخاصة بلبنان على سليم عياش، أحد قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري، هذا الحكم سيُنفذ، وعياش سيُسلم، مهما طال الزمن. والأهم، أن مسلسل الاغتيالات، يجب أن يتوقف وسيتوقف، وإلا هناك مشكل كبير في البلد.

اليوم، في الذكرى الـ 16 لاستشهادك، لكل من ليس لديهم عملاً إلا الهجوم على الحريرية السياسية، سأذكرهم ما هي الحريرية السياسية: الحريرية السياسية أوقفت الحرب الاهلية، اعادت لبنان الى الخارطة، أعادت اعمار بيروت، بنت مستشفيات حكومية ومستشفى رفيق الحريري نموذج عن ذلك.

واستطرد قائلا:" الحريرية السياسية بنت الجامعة الوطنية والمدارس الرسمية، والمطار، وأتت بالمستثمرين والسياح الى البلد، وأنشأت اول شبكة خلوي في الشرق الاوسط، وغيرهم وهذه هى الحريرية السياسية.

أضاف الحريرى :"ليس قليلاً انه منذ 16 سنة، وفي كل سنة يزيد شعوري انني فقدتك، وليس قليلاً أكثر واكثر إن اللبنانيين يزيد شعورهم انهم فقدوك. حتى من يفكرون أنفسهم أنهم أصبحوا اكبر من البلد هم غير قادرين أن ينسوك بعد 16 سنة! ومازال اسمك ذابحهم، ومازالوا خائفين منك، ومن مشروعك الحقيقي للبلد".

أضاف الحريرى فى كلمته، غضب الناس انفجر منذ 16 شهراً، الحل موجود، ومعروف، وجاهز. في كل لقاءاتي العربية والدولية، وفي كل اتصالاتي هناك جهوزية واستعداد لا بل حماس، لمساعدة لبنان، لوقف الانهيار، لإعادة اعمار بيروت، لنعطي افق للبنانيين... كل هذا ينتظر كبسة زر، والزر حكومة اختصاصيين غير حزبيين.

أضاف أن الاقتصاد منهار، جزء اساسي وحبيب من بيروت تدمر في إنفجار المرفأ، كورونا تفتك كل يوم بعائلاتنا واصحابنا وكبارنا، مسلسل الاغتيالات مستمر، من محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولاً لاغتيال لقمان سليم.