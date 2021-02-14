شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 473 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز - في بين أوردته (بوابة الوسط) الليبية، اليوم /الأحد/ - أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء ارتفع إلى 127 ألفا و354 حالة، بينها 15 ألفا و193 حالة نشطة حتى الآن.

وأشار المركز إلى أن إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2018 حالة، وذلك بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة.. موضحا أنه تم تسجيل 881 حالة شفاء جديدة، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 110 آلاف و143 حالة.