شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة أن حالات الشفاء من المرض بلغت 282 حالة و بلغت حالات الوفاة 4 أشخاص.

وذكرت الوزارة، حسبما أفادت قناة (الإخبارية السعودية) أن مدينة الرياض تتصدر المناطق بـ 167 إصابة جديدة بكورونا ، مضيفة أن 10 مناطق في المملكة سجلت أقل من 10 حالات في كل منطقة منها .. موضحة أن 84% من الحالات الجديدة سجلت في الرياض والشرقية ومكة.