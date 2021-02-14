«تخصصي الملك فيصل» يوجه 8 نصائح مهمة بعد انتهاء التبرع بالدم

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجه مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مجموعة من النصائح المهمة في حالة التبرع بالدم. وقال مستشفى الملك فيصل التخصصي، في تغريدة عبر “تويتر”، إن من أهم النصائح للمتبرع بعد انتهائه من عملية التبرع بالدم هي: • الاسترخاء والراحة مدة 10 إلى 15 دقيقة. • تجنب الرياضة المرهقة كالجري وحمل الأثقال. • يُفضل تجنب التدخين بعد التبرع. • عدم استخدام الذراع التي تم سحب الدم منها في حمل الأشياء الثقيلة مدة 12 ساعة. • تناول بعض المرطبات بعد التبرع والإكثار من شرب السوائل. • عدم إزالة اللاصق الطبي بعد التبرع مدة 1 إلى 3 ساعات. • إذا ظهرت كدمة زرقاء تحت مكان الإبرة فلا تقلق ستزول تلقائيا. • يستحسن عدم السفر بالطائرة أو تسلق الأماكن المرتفعة مدة 6 إلى 8 ساعات.

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