شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح مهم من «الكهرباء» بشأن أولوية إعادة الخدمة حال انقطاعها بصورة مفاجئة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

نشرت هيئة تنظيم المياه والكهرباء، توضيحاً مهماً بشأن إعادة الخدمة لبعض الفئات عند انقطاعها.

وقالت الهيئة عبر حسابها بتويتر: “في حال انقطاع الخدمة الكهربائية بصورة مفاجئة فمن حق المستهلك من ذوي الحاجة الماسة للكهرباء أن تكون له الأولوية في إعادة الخدمة”.

وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت الأسبوع الماضي جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتدشين بوابة “شمسي” التي تتيح للمستهلك معرفة الجدوى الاقتصادية والتكاليف التقديرية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية في المنزل أو المنشأة، قبل ربطها بالشبكة الكهربائية العامة.