شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تكشف ملابسات جديدة بشأن الاعتداء على موظف الحراسات الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

كشفت الجهات الأمنية التابعة لشرطة الرياض، ملابسات جديدة في واقعة الاعتداء على موظف حراسات بأحد المراكز التجارية.

وتدوال مغردون على نطاق واسع مقطع مصور لموظف حراسات أمنية يتلقى صفعة على وجه، قيل حينها أنه بسبب منعه من دخول السوق لعدم تحميل تطبيق “توكلنا”

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله اعتداء شخص على أحد موظفي الحراسات الأمنية المدنية أمام مدخل مركز تجاري بمدينة الرياض، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوية أطراف القضية.

وأضاف الكريديس أنه تبين أن الاعتداء نتيجة خلاف شخصي بينهما وليس كما ادعى حارس الأمن من أن السبب هو عدم التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتابع المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة.