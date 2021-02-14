خبير سعودي يتوقع تعرض المملكة لكتلة قارسة البرودة ويحدد موعد وصولها إلى الرياض

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أفاد به عبد الله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، في تغريدات بحسابه على تويتر.

وقال المسند: "متوقع أن تتوغل كتلة هوائية قارسة البرودة من مساء يوم الثلاثاء على أقصى الشمال السعودي، وتستمر في التوغل جنوباً حتى تبلغ العاصمة الرياض ليلة الخميس المتأخر، وذروتها تقع أيام الخميس، الجمعة والسبت".

وأضاف أن حالة عدم الاستقرار القادمة قد تسبب سقوط بعض الثلوج الخفيفة صباح يومي الأربعاء والخميس شمالي وجنوبي منطقة تبوك شمال المملكة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستنخفض فوق قمم جبال اللوز في شمال غرب تبوك إلى نحو 22 درجة تحت الصفر، بينما ستبلغ درجة الحرارة العادية 10 درجات تحت الصفر، مساء الأربعاء، ودرجة الحرارة العظمى (الظهر) تحت الصفر بدرجة واحدة، ويتزامن هذا مع توقع سقوط ندف الثلوج الخفيف.