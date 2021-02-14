الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مفخخة لجماعة "أنصار الله" بأجواء محافظة مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، عبر حسابه على تويتر، أن "الجيش الوطني أسقط طائرة مُسيّرة مفخخة تابعة للحوثيين، أثناء تحليقها باتجاه مواقع عسكرية في جبهة صِرواح غربي محافظة مأرِب".

​ وتعد هذه الطائرة الثانية التي يعلن الجيش اليمني إسقاطها خلال أيام غربي مأرِب، إذ أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، الخميس الماضي، عبر موقعها "26 سبتمبر" تمكن قوات الجيش من إسقاط طائرة استطلاعية تابعة للحوثيين في جبهة المَخْدَرة أثناء محاولتها الاقتراب من مواقع عسكرية.

وتشهد مديرية صِرواح والمناطق المتاخمة لمدينة مأرِب، منذ مطلع الأسبوع الماضي، معارك عنيفة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، إثر هجمات مكثفة للجماعة تحاول من خلالها تحقيق اختراق والتقدم إلى مدينة مأرِب مركز المحافظة الغنية بالنفط وسط مقاومة عنيفة من القوات الحكومية والقبليين الموالين لها.