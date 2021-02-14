شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» : تأجيل إقامة جميع المزادات المعلنة مسبقا حتى إشعار آخر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

قررت الجمارك السعودية تأجيل إقامة جميع المزادات التي أُعلن عنها سابقًا في المنافذ الجمركية حتى إشعار آخر، وذلك حرصًا على تطبيق الإجراءات والاحترازات الوقائية التي تضمن التصدي لفيروس كورونا المستجد COVID-19 والحد من انتشاره.

يُذكر أن الجمارك قررت الأسبوع الماضي إلزام عملائها في مختلف فئاتهم بتفعيل تطبيق “توكلنا” شرطا لدخول مقراتها في مدينة الرياض وجميع منافذها البرية والجوية والبحرية، مؤكدةً ضرورة الالتزام بهذا الإجراء وإبراز تطبيق “توكلنا” قبل الدخول للمنشآت التابعة لها ومنافذها الجمركية وذلك لمعرفة الحالة الصحية.

كما أكدت أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية الموصى بها من وزارة الصحة وذلك بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد وعدم المصافحة.