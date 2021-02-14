شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا» : 3 خطوات لإثبات الحالة الصحية للأطفال دون الـ 15 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف تطبيق توكلنا ، عن خطوات إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الـ 15 عاما من عمرهم .

وأوضح التطبيق ، أنه فيما يخص إثبات الحالة الصحية للأطفال الذين لم يبلغوا الـ15 من عمرهم ، يتم ذلك عن طريق خدمة بطاقة الوضع الصحي، وذلك بالدخول إلى «الخدمات» – ثم «خدمات التابعين» – ثم «بطاقة الوضع الصحي»، وسيتم عرض الحالة الصحية للتابعين .

من جهة أخرى كشف التطبيق اشتراطات مشاركة بطاقة الوضع الصحي لتابع أو مكفول مع شخص آخر، والحد الأقصى لعدد أيام هذه المشاركة.

وأشار التطبيق إلى أنه يلزم وجود التابع أو المكفول ضمن أفراد الأسرة والمكفولين، ويلزم وجود حساب للشخص الآخر في «توكلنا»، وأن تكون حالته الصحية سليمة وعمره 15 عاما فأكثر، ويلزم عدم وجود مشاركة سابقة نشطة معه لنفس البطاقة.

وأكد التطبيق ، أن الحد الأدنى لمدة مشاركة بطاقة الوضع الصحي لتابع أو مكفول مع شخص آخر هو يوم واحد، والأقصى 7 أيام، ويبدأ احتساب المدة من بعد إرسال رسالة نجاح مشاركة البطاقة.