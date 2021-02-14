شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يكشف عن أبرز مواسم البرد .. وسر تسمية «برد العجوز» بهذا الاسم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الأحد ، عن أبرز مواسم البرد .

وقال الزعاق عبر فيديو على حسابه بتويتر ، إن الربيع يكون في أواخر مواسم الشتاء وينقسم إلى 3 أقسام : ربيع بارد، ربيع معتدل، ربيع حار.

وأضاف الزعاق : ” آخر الربيع المعتدل (برد بياع الخبل عباته) وهذا يأتي في أواخر موسم العقارب، وأواخر موسم الربيع الحار (برد العجوز) وسمي بهذا الاسم لأنه يقع في عجز الشتاء أي في آخره.

وتابع : ” يُقال إنه سُمي ببرد العجوز نسبة إلى امرأة طاعنة في السن من بني إسرائيل تنبأت بعودة البرد فعاد كما قالت، وقيل إن هناك عجوزاً شعرت بالدفء فجزت أصواف الغنم فعاد البرد وهلك القطيع بأكمله.”

وكان المركز الوطني للأرصاد ، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم الأحد – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .