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السعودية... "الشؤون الإسلامية" تصدر توجيها للمصلين بعد إغلاق 62 مسجدا

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دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان نشرته على حسابها بموقع تويتر اليوم الأحد: "باشرت الوزارة اليوم إغلاق 5  مساجد مؤقتاً بثلاث مناطق بعد ثبوت 5 حالات بين صفوف المصلين".

وأوضحت أن "مجموع ما تم إغلاقه خلال سبعة أيام 62 مسجداً تم فتح 52 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية؛ في إطار الحرص على صحة المصلين تحقيقاً لرسالة الوزارة".

ووجهت الوزارة المصلين حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا "إلى عدم الذهاب إلى المسجد خشية إلحاق الضرر بالمصلين".

وجددت التأكيد على "أهمية العمل وفق الإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي لحمايتهم من خطر كورونا".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 322 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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