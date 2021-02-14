الصحة العراقية تكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل لقاحات كورونا التي تصل قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد 14 فبراير/شباط، عن كميات لقاحات مضادة لفيروس كورونا، تصل البلاد من شركات عالمية، نهاية الشهر الجاري.

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وأوضح البدر، أن قرارا لثلاث لقاحات سيحصل عليها العراق وهي: "فايزر" من شركة "فايزر بايونتك"، ولقاح من أسترازينيكا" البريطانية السويدية، والثالث من "سينوفارم" الصيني.

وأعلن، أن "عدد الجرعات التي ستصل العراق نهاية الشهر الجاري، ما لا يقل عن 3 ملايين ونصف المليون من شركة "أسترازينيكا"، وكمية كبيرة تصل لاحقا من "فايزر بايونتك" بحدود مليون و525 جرعة.

وأكد البدر، أن "تجهيز اللقاحات بنسبة 20% لـ8 ملايين مواطن تباعا خلال الفترة المقبلة على مدى مدة زمنية محددة، وأن توزيعها على المواطنين مجانا".

ولفت إلى أن "وزارة الصحة تتواصل مع كل الشركات العالمية، والدول المصنعة للقاحات المضادة لفيروس كورونا، ومن هذه الدول روسيا".

ونوه المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية، إلى أنه "ستكون هناك قرارات للقاحات أخرى".

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وأعلنت الحكومة العراقية، يوم أمس السبت، إغلاق المقاهي والمطاعم والمتاجر ودور السينما والمساجد، فضلا عن فرض حظر شامل للتجوال أيام الجمعة والسبت والأحد، وجزئي باقي أيام الأسبوع، اعتبارا من الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسجلت الصحة العراقية 2224 إصابة جديدة مؤكدة بمرض فيروس كورونا و1079 حالة شفاء و15 حالة وفاة. وبلغ مجموع الإصابات الكلي 643852 إصابة ومجموع حالات الشفاء 607059 حالة، في حين بلغ مجموع حالات الوفاة 131179 حالة، ولايزال 23614 مريضا في المستشفيات بينهم 275 يرقدون في العناية المركزة، وفقا للبيان. وكان العراق سجل يوم أمس 2190 إصابة و 1158 حالة شفاء وسبع وفيات.