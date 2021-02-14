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وسط انتشار أمني مكثف... تظاهرات محدودة في البحرين

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر مستخدمون لمواقع وسائل التواصل الاجتماعي صورا لتظاهرات محدودة مع مشاركين رفعوا لافتات معارضة للنظام في ضواحي العاصمة المنامة.

في المقابل انتشرت قوات من شرطة مكافحة الشغب في عدد من الأحياء، بحسب "فرانس برس".

ومساء أمس السبت، نظم معارضون تظاهرات في أحياء بالقرب من العاصمة بالإضافة إلى شمال وغرب البلاد.

​وتأتي هذه التظاهرات في الذكرى السنوية العاشرة لبدء احتجاجات عام 2011، التي تطالب بإدخال إصلاحات إلى النظام في المملكة.

​ولكن ظل عدد المشاركين في التظاهرات الأخيرة، محدودا جدا بالمقارنة مع التظاهرات في السابق بسبب التشديد الامني في البلاد بالإضافة إلى تفشي فيروس حيث تشهد البحرين زيادة في عدد الحالات في الأيام الأخيرة.

وكانت الشرطة نشرت قبل الذكرى العاشرة تعزيزات في قرى وعلى الطرق السريعة التي كثيرا ما عمد متظاهرون في مناسبات سابقة إلى قطعها أمام حركة المرور بالإطارات المشتعلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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