شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الداخلية» يوضح كيفية الاعتراض على مخالفة الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب أنه يتم الاعتراض على مخالفات الإجراءات الاحترازية من خلال منصة أبشر خلال 30 يوما من تاريخ رصد المخالفة.

وأوضح أن الوزارة مستمرة في تنفيذ متابعة رصد المخالفين للإجراءات الوقائية في الاستراحات وغيرها.

وأضاف أنه تم القبض على عدد من الأشخاص الذين روجوا الشائعات، بخصوص الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع مروجي الشائعات.

وأكد المقدم الشلهوب أنه لن يكون هناك منع للتجول في حال التزام المجتمع من مواطن ومقيم وزائر بالإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا.