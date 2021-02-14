شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تسجيل أكثر من 47 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية.. وهذه المنطقة تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الداخلية عن إحصائية بأعداد المخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” إنه تم تسجيل 47335 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال الفترة من 25 جمادى الآخر وحتى غرة شهر رجب.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع ـ(19104)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(10576)، ثم المنطقة الشرقية بـ(5251)، ومنطقة القصيم بـ(2800)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(2133)، ومنطقة الجوف بـ(1457)،ومنطقة عسير بـ(1367)، ومنطقة تبوك بـ(1243)، ومنطقة الباحة بـ(1106)ومنطقة حائل بـ(851)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(604) ، ثم منطقة جازان بـ(592) ومنطقة نجران بـ(251)..

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.