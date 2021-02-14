شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: الإجراءات المعلنة بشأن «كورونا» خطوة لتسطيح المحنى والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن الاجراءات التي تم الإعلان عنها هي خطوة مهمة لتسطيح المنحنى الخاص بالإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي المشتركم بين وزارتي الصحة و الداخلية للحديث عن آخر مستجدات فيرورس كورونا، أنه يجب أن نلتزم جميعا لكي تعود منحنيات إصابات كورونا إلى ما كانت عليه سابقا.

وأشار إلى أن المملكة تؤكد من خلال قراراتها أن صحة الإنسان والفرد والمجتمع من أولى الأولويات.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن تطبيق تباعد يحقق مبدأ الخصوصية للمستخدم ولا يلزم وجود انترنت.

وأضاف أن تطبيق تباعد يقوم بإشعار الآخرين بإصابات المخالطين، الذين خالطوا مصابين لأكثر من ربع ساعة دون ارتداء كمامة.

وزف متحدث الصحة بشرى سارة بشأن اللقاحات ، حيث أكد عودة توريد لقاحات كورونا، حيث وصلت الآن إلى المملكة كميات من هذه اللقاحات.

وأشار إلى أن أمامنا اتجاهان، إما أن يكون انخفاض التسارع الملحوظ حاليًا باستمرار التزامنا وتقيدنا، أو أن يواصل المنحنى -لا قدر الله- ارتفاعاته نتيجة لإهمال وتراخي البعض.