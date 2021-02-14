شكرا لقرائتكم خبر عن تصل الرياض الخميس .. «المسند» : توقعات بتوغل كتلة هوائية قارسة البرودة باتجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

توقّع خبير الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند ، أن تتوغل كتلة هوائية قارسة البرودة باتجاه المملكة .

وقال المسند في تغريدة على حسابه بتويتر : ” متوقع أن تتوغل كتلة هوائية قارسة البرودة من مساء يوم الثلاثاء على أقصى الشمال السعودي، على أن تستمر في التوغل جنوباً حتى تبلغ العاصمة الرياض ليلة الخميس وذروتها تقع أيام الخميس، الجمعة والسبت.”

وأضاف المسند : ” ” حالة عدم الاستقرار القادمة قد تسبّب سقوط بعض الثلوج الخفيفة صباح يومَي الأربعاء والخميس شمالي منطقة تبوك وجنوبيها.”

وتابع : ” في شمال السعودية خط الثلج الدائم متوقع أن ينخفض لمستويات 1000م، خاصة فوق جبال اللوز ليوم الأربعاء، بينما الآن يبلغ ارتفاعه 3800م.”

وأشار إلى أن درجات الحرارة المحسوسة ستهبط فوق قمم جبال اللوز في شمال غرب تبوك إلى نحو 22 درجة تحت الصفر، بينما درجة الحرارة العادية 10 درجات تحت الصفر، مساء الأربعاء، ودرجة الحرارة العظمى (الظهر) تحت الصفر بدرجة واحدة، ويتزامن هذا مع توقع سقوط ندف الثلوج الخفيفة.